北市永康街廣告物美化更置。（台北市建管處提供／譚宇哲台北傳真）

北市府鼓勵店家整頓美化廣告物，本月修訂「台北市廣告物美化更置申請及補助作業須知」，放寬經費使用項目及設計者條件，申請店家10戶以上即可參與補助，補助金額含設計及製作招牌費用，每戶上限5萬3000元。

建管處指出，建管處表示，台北市廣告物美化更置自2004年推動至今，已完成延三夜市、永康商圈等29個街區，累計完成2690件廣告物補助，為鼓勵更多商圈加入廣告物美化更置活動，本月修訂「台北市廣告物美化更置申請及補助作業須知」。

建管處表示，此次將調查規畫費與更置費合併，讓申請的商圈能更活用經費，可自行調配更置費及設計費使用，另外，不再限制僅能由開業建築師辦理廣告物調查規畫設計，申請者可透過設計師、藝術家等個人團體加入更多創意構思，讓廣告物設計擴及更多設計行業。

建管處處長張明森表示，廣告物美化更置不僅使店家招牌合法申請，更能汰換老舊招牌，維護公共安全，提升店家、商圈整體形象，歡迎店家及商圈踴躍參與，申請店家10戶以上即可參與補助，補助金額含設計及製作招牌費用，每戶上限5萬3000元，相關申請書表，可於北市建管處網站查閱。

(中時 )