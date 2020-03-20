「最美麗主持人」白嘉莉在台北舉行的畫展進入尾聲，幾天下來，最讓她有感觸的，是自己離開螢光幕那麼久，沒想到還是有很多忠實粉絲前來支持，她感激說：「愛護我的粉絲朋友們都沒有離開我、忘記我。」

自畫展開展以來，白嘉莉每天下午都親自報到，並舉辦簽書會回饋粉絲，她記得有位死忠粉絲年歲大了，還是要求兒女推著輪椅，到畫展現場看她一眼，見到她本人甚至激動落淚，還有位粉絲誇說：「妳還是跟以前一樣都沒變！以前看電視，現在終於看到本人。」另目前全球陷入新冠肺炎風波，友人勸白可以在台灣多待一陣子，她也正有此意，「我個人覺得在台灣最安全，所以對這個疫情沒有太大的感覺。」

白嘉莉（右一）挽著大師歐豪年（右三）參觀畫展。（蘇德富攝）

20日上午白嘉莉和嶺南派知名畫家歐豪年碰面，歐現場揮毫送了她一幅畫，她也邀請歐一起吃個午餐，兩人下午一同前去畫展，白說：「他最讚賞我畫的魚，其實我每到一個地方旅遊，就會去美術館，很幸運遇到很多大師。」其實她的畫作風格多變、沒有派系，唯一的共同點就是色彩鮮豔，原因是跟她住在印尼熱帶地區的風土民情有關，再者她不會將難過的情緒帶入畫中。

旺旺集團副董事長胡志強也蒞臨畫展，見現場粉絲簇擁白嘉莉，他也開玩笑說：「大家都認得這位白嘉莉，不認得我這個黑嘉莉。」白表示自己相當感謝胡，因他開幕式就來支持，又在22日畫展結束前兩天特別現身力挺。

連勝文（左）早前也來參觀白嘉莉的畫展。（白嘉莉提供）

(中時 )