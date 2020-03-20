新冠肺炎疫情重創經濟活動，連鎖飲料店紛紛推出醫護優惠，唯TEATOP趁勢發展網路訂餐系統，手機APP下單直接連上分店收銀扣款，可外送或現場領餐，多家加盟店紛紛投入，業績也成長20％。

TEATOP珍鼎記茶飲有限公司行銷企劃專員楊心慈指出，早在去年加盟總部看到E化趨勢，推出手機「你訂系統」線上點餐系統，直接連到分店收銀機下單、點餐、扣款，但加盟主意願不高，這次新冠肺炎疫情來襲，民眾出門意願降低，外送訂單爆增，不少加盟主紛紛引進這個系統；珍鼎記茶飲有限公司執行長楊國珍也以此參加經濟部擴大行動支付系統計畫。

此外，為感謝持續站在第一線防疫人員，「TEATOP台灣第一味」自20日至27日將在高雄六合店、台中學士店、南港昆陽店、台北石牌店、台灣西屯總店等六家鄰近醫院和衛福部的分店舉辦持「疾管局工作證」或「醫護執業執照」就可以半價兌換一杯飲品且不限品項，每天限量量100杯。

(中時 )