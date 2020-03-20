28歲洪男疑因懷疑27歲賴姓女友劈腿，本月初夥同吳姓好友與胞姊，將賴女押到新北市三峽插角山區，槍殺害後棄屍山中，檢方與法醫今天解剖屍體釐清死因，賴女的父親在殯儀館憤怒大罵，「希望法官能判兇手死刑，否則除非他們活得比我久，我一定把他們幹掉」。

警方查出，洪男、吳男犯後，根本不知悔改還繼續逞凶鬥狠，曾在案發7天後又約一名潘姓女子到吳男住處聊天，因透露打死賴女，潘女大吃一驚向友人求救，反遭洪吳懷疑洩密；當時洪男因吸毒還神智不清，以為潘是前女友回來報仇，幸警方救援，免讓潘女也成槍下亡魂。

警方19日將涉案的洪姓姊弟移送新北地檢署，檢察官認為洪男涉犯殺人罪嫌重大，有勾串逃亡之虞，向法院聲押禁見；洪女2萬元交保。

警方調查，賴女1日與洪姓男友吵架，被洪和其吳姓友人押到三峽，疑遭開3槍打死棄屍山區。吳男8日又約一名潘女到住處聊天，初見面的洪男疑吸毒又殺人後心虛，神智不清，直說潘女就是死掉的賴姓前女友回來報仇？潘女嚇得連忙向賴姓男友人求救，洪、吳發現嗆聲要打死潘、埋在賴旁邊。

潘女被迫誘出賴男，害賴被毒打、甚至被槍傷，幸鄰居聽到槍響報警，才讓吳、洪落網。潘女擔心被報復，向警方謊稱是債務糾紛，她說不認識賴女，希望司法為賴女討回公道。

友人透露，因死去的賴女朋友多，常和男姓友人聊天，洪多次懷疑賴女劈腿，2人常為此吵架，賴女仍在臉書放閃，還開心為洪男慶生，沒想到洪竟亂吃醋，在自己生日打死賴女，但洪矢口否認犯案。據知情人士透露，吳的養父今年初過世，他繼承近億元財產，沒想到誤入歧途。

面對兇手的冷血與狠心，賴女的父親忍著悲痛到殯儀館了解女兒解剖狀況，在現場大罵，還發誓「希望法官能判兇手死刑，否則除非他們活得比我久，我一定把他們幹掉」。

(中時電子報)