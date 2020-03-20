日本知名和三盆干菓子甜點師傅久保田女士，日前帶著2歲女兒，到彩虹眷村遊玩，不慎遺失手機，台中市警局第四分局春社派出所員警顏俊宇、鄭欣妮靈機一動，立即登入APP「尋找我的IPhone」三兩下找到手機，讓久保田頻頻致謝。
久保田女士是日本知名的和三盆干菓子甜點師傅，這次受邀來台參與教學活動，預計停留10日，日前才剛來到台灣中部，第一站就是到彩虹眷村，驚艷於彩虹眷村的豐富多彩，才剛要拿手機拍照，就發現手機不見了，驚慌之餘，附近民眾幫忙報案。
春社派出所員警顏俊宇、鄭欣妮到場以英語溝通，知道久保田女士使用IPHONE手機，靈機一動，想到可以iphone專屬APP「尋找我的IPhone」來定位手機位置，經分享熱點給久保田的筆電開啟APP後 發現手機在南屯區文心路與大容西街口。
員警立即陪同久保田母女前往，原來該處是計程車行，找到當時搭載她們的司機，東翻西找下，終於在駕駛座後方的置物袋內找到手機，原來是久保田女兒在車上玩媽媽的手機時，將它放到袋子內，所幸在警方的協助下，順利尋回，讓久保田大呼感謝，也留下台灣行的意外回憶。
(中時 )
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