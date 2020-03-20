日本知名和三盆干菓子甜點師傅久保田女士日前遊彩虹眷村遺失手機，在台中市警局第四分局春社派出所員警的努力下順利找回手機，開心與員警合影。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

日本知名和三盆干菓子甜點師傅久保田女士，日前帶著2歲女兒，到彩虹眷村遊玩，不慎遺失手機，台中市警局第四分局春社派出所員警顏俊宇、鄭欣妮靈機一動，立即登入APP「尋找我的IPhone」三兩下找到手機，讓久保田頻頻致謝。

久保田女士是日本知名的和三盆干菓子甜點師傅，這次受邀來台參與教學活動，預計停留10日，日前才剛來到台灣中部，第一站就是到彩虹眷村，驚艷於彩虹眷村的豐富多彩，才剛要拿手機拍照，就發現手機不見了，驚慌之餘，附近民眾幫忙報案。

春社派出所員警顏俊宇、鄭欣妮到場以英語溝通，知道久保田女士使用IPHONE手機，靈機一動，想到可以iphone專屬APP「尋找我的IPhone」來定位手機位置，經分享熱點給久保田的筆電開啟APP後 發現手機在南屯區文心路與大容西街口。

員警立即陪同久保田母女前往，原來該處是計程車行，找到當時搭載她們的司機，東翻西找下，終於在駕駛座後方的置物袋內找到手機，原來是久保田女兒在車上玩媽媽的手機時，將它放到袋子內，所幸在警方的協助下，順利尋回，讓久保田大呼感謝，也留下台灣行的意外回憶。

(中時 )