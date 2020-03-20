聯華投控(1229)去年分割成立的聯華製粉將與僑泰企業策略合作，雙方將強化彼此的麵粉事業營運規模，僑泰興企業計劃將以投資聯華製粉股權方式，提升雙方競爭力及食品安全、產品研發能力。

聯華投控去年9月1日將旗下的麵粉事業體分割成立聯華製粉，是目前國內規模最大、產量最高的麵粉製造商，除擁有各項食品生產安全認證外，近兩年也先後取得ISO 17025實驗室認證及SQF(Safe Quality Food)最高等級驗證，成為國內唯一取得國際雙認證的麵粉製造商，主要麵粉產品有「水手牌」、「駱駝牌」、「蘿蔔牌」等知名品牌。

僑泰興企業是以嘉禾牌麵粉在餐飲業界建立高度的知名度，為國內多家知名老店指定使用的麵粉品牌。在食品安全認證上擁有ISO 22000國際食品安全認證、HACCP食品危害分析系統、HALAL清真認證及TQF台灣優良食品認證外，更是國內第一家獲得SQF食品安全最高等級驗證的專業麵粉廠，主要麵粉產品有「藍菊花牌」、「劍蘭牌」、「黃僑牌」等知名品牌。

(時報資訊)