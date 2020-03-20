新北市土城一對夫妻20日中午被發現陳屍家中，據了解已死亡，直至鄰居聞到臭味報警才被發現，鄰居表示，相當訝異2人會輕生，因夫妻平常感情非常好，完全看不出異狀，猜測原因可能是久病輕生。

鄰居表示，許久之前就不見2人，要收電梯保養費也找不到人，他們就先幫忙處理，但萬萬沒想到2人竟早已輕生。

鄰居說，這對夫妻相當恩愛，但2人皆患有慢性病長達10多年，其中丈夫更有癌癥，懷疑有可能是久病厭世，才相約輕生。

(中時 )