土城夫妻雙屍案 鄰居指2人可能是久病想不開 16:512020/03/20 中時 張睿廷 、 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鄰居指夫妻感情非常好，只是久病多年，恐是受不了才相約輕生。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市土城一對夫妻20日中午被發現陳屍家中，據了解已死亡，直至鄰居聞到臭味報警才被發現，鄰居表示，相當訝異2人會輕生，因夫妻平常感情非常好，完全看不出異狀，猜測原因可能是久病輕生。 鄰居表示，許久之前就不見2人，要收電梯保養費也找不到人，他們就先幫忙處理，但萬萬沒想到2人竟早已輕生。 鄰居說，這對夫妻相當恩愛，但2人皆患有慢性病長達10多年，其中丈夫更有癌癥，懷疑有可能是久病厭世，才相約輕生。 (中時 ) #輕生 #鄰居 #夫妻 #發現 #土城 也許您會感興趣 推薦閱讀 才說明天一起玩 鄰居哽咽：他是討人喜歡的孩子 18:322020/03/16 社會 土城警聯合環保局重罰噪音車 還居民一夜好眠 18:362020/03/16 社會 11歲女童深夜玩平板電腦 父責罵後輕生 12:022020/03/17 社會 紐約艾美挺醫護 購屋送電動車 04:102020/03/18 產業．科技 屏東夫妻陳屍小巷 初步排除他殺 20:412020/03/18 社會 男急報警「女友落水輕生」！救起後濃妝變素顏…他猶豫半天：是她嗎 20:542020/03/19 兩岸 皇翔PARK祭早鳥優惠 04:102020/03/20 產業特刊 每天不斷洗手消毒 酒精味讓鄰居表情怪異 15:322020/03/20 生活 新北市土城傳雙屍命案 疑久病厭世 14:102020/03/20 社會 天元宮吉野櫻大爆發！線上賞花 安心也療癒 15:382020/03/20 旅遊 社會熱門新聞 女遭槍殺棄屍今解剖 父悲憤：沒判死刑我就幹掉他們 - 社會 玩笑鬧大了！外籍男地鐵「口水抹扶手」散病毒 影片流出急道歉 - 社會 逆轉勝! 台東3議員當選無效之訴全都勝訴 - 社會 曾獲優良教師 校長猥褻學生遭收押 - 社會 唐鳳胞弟抱4歲女童親親涉猥褻 遭判1年6個月 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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