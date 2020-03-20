各國持續推出振興方案以減輕新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，為市場信心帶來提振，隔夜美股止血收高，道瓊指數收復20000點大關，以及受原油價格飆漲帶動，加上美股期貨大漲助攻，周五香港恆生指數收盤暴漲1095.94點或5.05%，為22805.07點。國企股(H股)收漲6.53%，為9118.67點。科技股、石油股、大陸地產股、消費股、電信股表現強勁。美股期貨盤中反轉後一路走高，目前道瓊指數期貨大漲955點或4.81%，標普500期貨漲4.23%，那斯達克100期貨漲4.89%。

(時報資訊)