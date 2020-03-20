《港股》美股期貨大漲助攻，恆指飆升逾千點 16:482020/03/20 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 各國持續推出振興方案以減輕新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，為市場信心帶來提振，隔夜美股止血收高，道瓊指數收復20000點大關，以及受原油價格飆漲帶動，加上美股期貨大漲助攻，周五香港恆生指數收盤暴漲1095.94點或5.05%，為22805.07點。國企股(H股)收漲6.53%，為9118.67點。科技股、石油股、大陸地產股、消費股、電信股表現強勁。美股期貨盤中反轉後一路走高，目前道瓊指數期貨大漲955點或4.81%，標普500期貨漲4.23%，那斯達克100期貨漲4.89%。 (時報資訊) #美股期貨 #大漲 #期貨 #道瓊指數 #助攻 也許您會感興趣 推薦閱讀 國外指數期貨贏家專欄－恐慌情緒升溫 美股期貨避險 04:102020/03/17 證券．權證 黃金期貨收跌2％ 白銀暴跌12％ 06:012020/03/17 財經 《國際金融》美股期貨反彈，亞股獲喘息 09:262020/03/17 財經 《港股》美股期貨反彈，恆指由跌轉升 10:002020/03/17 財經 《國際金融》川普口頭救市，美股期貨漲停 10:172020/03/17 財經 《港股》美股期貨止血，恆指收漲0.87％ 16:482020/03/17 財經 《國際金融》政府頻出招仍難平息震盪，美股期貨大跌 08:542020/03/18 財經 《日股》美股期貨重挫，日經指數轉跌1.68％ 16:142020/03/18 財經 《港股》美股期貨跌停，恆指重挫971.91點 16:482020/03/18 財經 《國際金融》ECB出新招救市，美股期貨強勁反彈 09:092020/03/19 財經 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 爭取到了！中壽今年將發現金股利 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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