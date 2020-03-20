宏達電(2498)公布2019年第四季財報，單季每股虧損2.87元，累計宏達電2019年每股虧損11.42元，是繼2015年、2016年、2017年後，再度吞下虧損逾1個股本。

宏達電2019年第四季營業收入為18.1億元，營業毛利率從去年第三季的22.9%上升至25.7%，增加2.8個百分點，是自2017年第四季以來連續八個季度毛利率成長，單季營業淨損為22.2億元，營業利益率為-122.1%，稅後淨損為23.7億元，每股稅後虧損為2.87元，累計宏達電2019年每股虧損11.42元。

宏達電在2015年、2016年、2017年每股分別虧損18.97元、12.81元以及20.58元，但2018年因為有出售Pixel相關業務予Google，在業外收入挹注下，2018年每股賺14.72元，去年再度吞下虧損逾1個股本。

宏達電近年來營運持續逆風，主要是因為智慧型手機業務急速萎縮，以及投入VR領域尚未進入收割階段，才使得宏達電出現入不敷出的營運狀況，宏達電目前在智慧型手機產品上持續縮編，將主戰力擺在VR領域，進行長線投資，包括在硬體、軟體的布局，盼可以扮演未來扭轉營運頹勢的契機。

宏達電去年第四季持續推動VIVE Reality的發展，在硬體進展上，VIVE Cosmos於第四季在全球開賣，VIVE Cosmos是最新款高規電腦驅動PC VR產品，使用者不再需要安裝定位基地台，且可換式面板模組設計可隨著使用者的需求，調整或擴充頭戴式顯示器的功能，吸引更多消費者進入VR體驗；至於軟體，VIVEPORT平台於去年第四季推出多項活動，為全球使用者提供超值的VR內容，並推出全球首款無線跨平台內容串流模式，VIVEPORT串流Beta版(VIVEPORT Streaming)服務，支援VIVE Focus Plus頭戴式顯示器，實現PC端的VR優質內容無縫串流至一體機VR虛擬實境裝置，且為實現服務更多VR裝置使用者的目標，VIVEPORT Infinity串流功能可同時支援Oculus Link Beta版。

在手機領域上，宏達電去年第四季推出全球首款支援完整比特幣節點的智慧型手機EXODUS 1s，這也是EXODUS 1 的平價版本，EXODUS 1s將金融服務移轉至個人手中，使用者能在智慧型手機上進行比特幣交易服務，EXODUS 1s陸續在歐洲、台灣、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國推出，後續將會至更多地區發售。

(時報資訊)