二位醫師兒子遭爆分別於3月4日及3月14日出國，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，他有兩個兒子是醫師沒錯，其中3月14日要出國的這位已經取消出國，另一位3月4日出國這位，去的國家，當時醫事司還未列入旅遊警示。

今新增24例境外移入 3例本土 再1死
國際旅遊有感染風險 指揮中心：全球第三級警告
年輕人確診暴增 張上淳：多在國外接觸病毒感染

(中時 )

#出國 #兒子 #張上淳 #醫師 #3月4日 #防疫 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #NCP #新型冠狀病毒 #COVlD-19 #台灣