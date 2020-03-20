二位兒子被爆疫情期間出國 張上淳回應了 16:502020/03/20 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張上淳二位醫師兒子遭爆分別於3月4日及3月14日出國。（資料照,趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 二位醫師兒子遭爆分別於3月4日及3月14日出國，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，他有兩個兒子是醫師沒錯，其中3月14日要出國的這位已經取消出國，另一位3月4日出國這位，去的國家，當時醫事司還未列入旅遊警示。 今新增24例境外移入 3例本土 再1死 國際旅遊有感染風險 指揮中心：全球第三級警告 年輕人確診暴增 張上淳：多在國外接觸病毒感染 (中時 ) #出國 #兒子 #張上淳 #醫師 #3月4日 #防疫 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #NCP #新型冠狀病毒 #COVlD-19 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 佛心來著 國泰人壽史上首度准延假 14:382020/03/16 財經 歐洲病例暴增 張上淳：恐因衛生習慣不嚴謹 19:202020/03/16 生活 教育部：3月17日起 高中以下學校師生停止出國 19:172020/03/16 生活 限制師生出國 地方政府不同調 04:102020/03/17 財經要聞 不聽勸出遊 警官滯留土國 04:102020/03/18 生活新聞 還好沒聽疫情中心的話 04:102020/03/18 時論廣場 禁醫事人員、學生出國 台權會：恐有憲法上的疑義 20:132020/03/18 生活 黃偉哲：台南市政府公務員出國一律不准假 14:442020/03/19 政治 每周提報名單 證期局嚴控券商人員出國 04:102020/03/20 金融．稅務 肺炎救命藥「瑞德西韋」 張上淳：台灣已臨床試驗 07:582020/03/20 生活 生活熱門新聞 弟想買玩具遭哥斥「家裡沒錢」 張國煒回應了 - 生活 二位兒子被爆疫情期間出國 張上淳回應了 - 生活 北部高中停課 該校學生悲痛控綠媒：不只肺炎會殺人 - 生活 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「末日必備」！ - 生活 南部大學再添一確診！校方：法國同行11人隔離中 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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