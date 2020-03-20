二位醫師兒子遭爆分別於3月4日及3月14日出國，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，他有兩個兒子是醫師沒錯，其中3月14日要出國的這位已經取消出國，另一位3月4日出國這位，去的國家，當時醫事司還未列入旅遊警示。

(中時 )