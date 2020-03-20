入境謊報歐洲旅史 最高可罰15萬元 16:532020/03/20 中時 廖德修 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 填寫內容不實，可依法裁罰1至15萬元，指揮中心也請旅客不要以身試法，以免受罰（本報系資料照/杜宜諳攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球新冠肺疫情不斷擴大，大量台灣遊客或留學生從世界各國返台，使得機場的入境檢疫工作量激增。疫情指揮中心今（20）日指出，昨日起桃園機場兩個航廈各增2個檢疫點，合計有4個檢疫點，已支援8位醫師、8位護理師加入檢疫工作。 此外，目前歐洲疫情嚴重，如果旅客有謊報歐洲旅遊史的情形，這是屬於填寫內容不實，可依法裁罰1至15萬元，指揮中心也請旅客不要以身試法，以免受罰；更重要是必須配合防疫需要，協助防堵疫情蔓延。 (中時 ) #檢疫 #疫情 #歐洲 #機場 #指揮中心 #防疫 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #NCP #新型冠狀病毒 #COVlD-19 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 外勞引進居家檢疫14天 不強迫雇主付薪、外勞最高可領1萬4補償 18:422020/03/17 生活 港澳下重手 入境者一律隔離14天 04:092020/03/18 焦點新聞 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 獨家》網路填寫居家檢疫資料卻消失 民眾憂心成防疫漏洞 16:572020/03/19 生活 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 生活熱門新聞 弟想買玩具遭哥斥「家裡沒錢」 張國煒回應了 - 生活 今新增24例境外移入 3例本土 再1死 - 生活 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「末日必備」！ - 生活 北部高中停課 該校學生悲痛控綠媒：不只肺炎會殺人 - 生活 返台遭謾罵 美留學生痛訴：很抱歉但我要回家 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。