全球新冠肺疫情不斷擴大，大量台灣遊客或留學生從世界各國返台，使得機場的入境檢疫工作量激增。疫情指揮中心今（20）日指出，昨日起桃園機場兩個航廈各增2個檢疫點，合計有4個檢疫點，已支援8位醫師、8位護理師加入檢疫工作。

此外，目前歐洲疫情嚴重，如果旅客有謊報歐洲旅遊史的情形，這是屬於填寫內容不實，可依法裁罰1至15萬元，指揮中心也請旅客不要以身試法，以免受罰；更重要是必須配合防疫需要，協助防堵疫情蔓延。

(中時 )