蘇慧倫睽違13年推出全新專輯《面面》，日前在電台宣傳活動中，有記者曾接觸確診澳籍音樂家後又來採訪，為謹慎防疫蘇慧倫決定自主管理14天，延至20日舉行發片記者會，現場記者席拉開距離間隔1公尺，所有與會者皆得消毒、戴口罩才能進場，對於防疫措施做得滴水不漏。

記者會主持人黃子佼、嘉賓魏如萱和HUSH除到場祝賀，近年蘇慧倫、魏如萱皆雙雙升格人母，兩人笑說在錄音室除了討論音樂外，更多是討論「媽媽經」。包括圈內好友周華健、蔡健雅、劉若英、五月天阿信、怪獸等人都錄製VCR送祝福。

先前邀蘇慧倫擔任演唱會嘉賓，視蘇慧倫為女神的阿信說：「蘇慧倫看起來害羞，靦腆，但她一個人就調戲五月天5個弟弟，可以在舞台上跟她合作，圓了我這一生的夢想」。此外還有許多歌迷也親錄影片，感動畫面讓蘇慧倫立刻爆哭，並感謝大家：「沒想過要出專輯，也沒想過成績好不好，這不是現在想要要求的事情，希望用自己的聲音，再去陪伴大家」。

蘇慧倫說，當初正在梳化準備工作，工作人員告知有記者接觸確診音樂家後，當下立刻說「不用化了」，也決定返家自主管理，原訂9號舉行發片記者會也順勢延期，她說「發片記者會不辦也沒關係」，在現今疫情蔓延情況下，「大家很容易緊張害怕狀態下，我們能做的，就是讓大家有種心安感覺」，這段期間在家會看書、聽音樂放鬆心情。

蘇慧倫5年前嫁給老公孫益民（Jimmy），升格人母後重心轉往家庭，近期也因疫情盡量減少出門，不過5歲兒子很好動，偶爾還是會帶兒子到戶外空曠公園跑跑、騎腳踏車。近期忙新專輯宣傳期，減少許多在家時間，蘇慧倫笑說「有先告知家人，請老公幫忙帶小孩」，兒子也會在她出門時問「你今天要去唱歌還是拍MV」，母子互動超有愛。

遺傳到愛唱歌基因，蘇慧倫說兒子很喜歡聽嘻哈樂，也喜歡跳舞，內在有嘻哈靈魂，趁機爆料「兒子唱歌比爸爸好聽」，對於兒子未來若想走音樂，蘇慧倫說「現在他聽音樂開心就好，以後的事到時再說」。

蘇慧倫新專輯《面面》一推出就引起廣大迴響，空降博客來、光南唱片、5大唱片、佳佳唱片、iTunes 華語熱門專輯榜、誠品書店「今日賣最好」、MyMusic華語新專輯週榜、QQ音樂8冠王。她今年迎接出道30週年，不少歌迷敲碗希望蘇慧倫舉辦大型演出，對此蘇慧倫所屬相信音樂表示，從去年復出後反應很好，目前也都有在規劃、申請場地中。

蘇慧倫20日舉行發片記者會，魏如萱、HUSH到場祝賀。（盧禕祺攝）

(中時 )