由於新型冠狀病毒疫情嚴峻，新北市長侯友宜再宣布禁令，為保護免疫力較低族群，尤其是高齡長者及慢性病患者，新北市所有53家醫院一般病房、142家護理之家等，自今（20）日起全面禁止探病、陪病者限1人。

新北市長侯友宜今天主持應變會議時，要求新北市所有53家醫院一般病房、142家護理之家，自3月20日起全面禁止探病、陪病者限1人；加護病房則須訂定探病時段，且每次至多2人探病。

他要求新北住宿型安養、養護及長照機構共214家，以視訊探視為原則。如有特殊狀況需當面探視，則需於非照顧區的獨立且通風良好會客處，探視時間限制在30分鐘內，減少長者感染。這3種場所都要加強門禁管理，做好防疫措施，以降低感染風險。

新北市衛生局長陳潤秋呼籲，醫院、護理之家及長照機構，照顧的多為病患及長者，一旦感染武漢肺炎，發生重症的比率較高，因此要更積極落實各種防疫作為，掌握工作人員與服務對象感染風險情形，如具感染風險或有發燒及呼吸道症狀之工作人員暫勿上班。

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(中時電子報)