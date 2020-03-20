新豐國小校長蔚乙亘疑似將學習程度落後學生集中，並當面向校內師生說，「我們前面的小朋友越多，我們就越丟臉」，影片流出後引來外界撻伐，認為教育應該有教無類，校長明顯已經不適任，屏東縣政府教育處獲悉後已介入調查。

屏縣府教育處第一時間由駐區督學到校進行初步調查，經了解，影片內容為2019年底周一全校升旗日，校長要求三至六年級學習扶助學生至升旗台前，用意為提醒全校教師應關注學生課業輔導。

蔚乙亘當著所有人指出，「你沒跟上，你的國語只有三年級的程度，甚至有人只有二年級的程度，所以各位老師，我們這前面的小朋友越多，我們就越丟臉！」。

教育處長江國樑坦言，訓斥內容十分不恰當，經實地到校訪談師生，確實已造成學生心靈層面負面影響，事後將責成學校結合諮輔資源加強學生心理輔導。

此外，教育處也將深入了解整起事件全貌，若經調查屬實，將依公立高級中等以下學校校長成績考核辦法作後續考核。江國樑說，絕不能容許教育工作者如此對待學生，畢竟在教育中，學生才是主體，師長應盡全力讓孩子學會知識，並保護好學生的受教權，才是為人師表之道。

(中時 )