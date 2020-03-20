立委楊瓊瓔（左）邀集相關單位會勘清泉崗靶場，爭取1.25公頃土地供西屯區清潔隊搬遷使用。（楊瓊瓔服務處提供／王文吉台中傳真）

立委楊瓊瓔爭取清泉崗靶場1.25公頃土地，作為西屯區清潔隊搬遷使用。（楊瓊瓔服務處提供／王文吉台中傳真）

水湳經貿園區開發造成台中市西屯區清潔隊被迫遷移，相中陸軍十軍團清泉崗靶場；楊瓊瓔20日邀集相關單位會勘後敲定，在不影響軍方訓練需求及安全距離前提下，請台中市環保局依權責將用地需求1.25公頃，函文軍備局，後續請陸軍檢討，逐級呈報國防部審辦。

楊瓊瓔20日邀集陸軍十軍團參謀長劉沛智少將、軍備局工營處副處長李東屏、陸軍三六化兵群指揮官陳國樑、西屯區清潔隊長陳益興及張廖乃綸議員服務處代表等到場現勘，並聽取軍方「清泉崗靶場運用規劃」簡報。

陳益興指出，因水湳經貿園區開發，清潔隊面臨搬遷問題，盤點辦公場所加上92輛救災車及環保清潔車停放空間，用地需求超過1.2公頃，希望爭取西屯及大雅交界的陸軍十軍團清泉崗靶場，釋出部分土地供清潔隊部使用。

針對台中市環保局希望請軍方釋出清泉崗靶場1.25公頃土地，供西屯區清潔隊新建辦公室及車輛停放。與會單位一致同意，在不影響靶場訓練需求及安全距離前提下，請台中市環保局依權責將用地需求函文軍備局，後續請陸軍檢討，逐級呈報國防部審辦。

(中時 )