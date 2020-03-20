（台灣港務港勤公司新造的「140m非自航式平台駁船」，20日在高鼎遊艇新高廠舉行下水典禮。圖／港勤公司提供）

台灣港務港勤公司委託高鼎遊艇公司新造的「140m非自航式平台駁船」，今（20日）在高鼎遊艇新高廠舉行下水典禮，可望於年中投入營運，提供離岸風電的海上運輸服務。

港勤公司20日表示，近年來，港勤公司配合政府離岸風電建置政策，發展海事工程相關業務，積極與各離岸風電業者、以及相關運輸業者，洽談合作，以港勤公司現有拖船、人員運維船等船隊優勢、以及20日下水的140m非自航式平台駁船，以提供完善的海上運輸服務。

港勤公司說，如果再加上港勤公司近期將原基315起重船，改裝完成的台港51601號運輸駁船，則可全方位提供小至一般小型零組件，大至海上變電站的海上運輸服務。

港勤公司表示，140m非自航式平台駁船，適航水域為國際航線，且備有自動壓載系統及配備4部1500m3/hr的壓載泵，即便是目前潮位差較大的台中港，仍可靈活應對各種潮差情況，就貨物預計到港時間的潮差，進行計算，並提前進行壓載動作，達到全時配合業主運輸的需求。

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