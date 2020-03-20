藝人安心亞在新戲《墜愛》中和宋柏緯大談揪心人神戀，近日她受邀上《食尚玩家-歡樂有夠讚》分享戀愛經驗，透露自己現實生活中生性浪漫，過去曾自製交往時期的戀愛寫真誌，甚至自彈自唱情歌搭配照片，做成影片送給當時男友，十足用心。不過某次因為男友的故意捉弄，讓她在大哭狀態下吹熄生日蠟燭。

目前單身的安心亞，談戀愛時會花心思自製禮物，她曾在交往第一年就送了厚厚一本像書的卡片，「我跟他的照片很多，我會剪剪貼貼後釘成一本書，裡面還會寫上文字、貼小紙條。」安心亞甚至會在照片旁寫上拍照地點以及當下感受。交往第二年安心亞為求新意，拿著吉他自彈自唱情歌《愛很簡單》，再搭配照片製作成影音送給對方，不過對方收到後竟反應不大，安心亞解釋：「我了解他個性，其實內心很澎派，外表卻不顯露。」

安心亞生日被男友惹哭。（圖／TVBS提供）

她表示男友收到這份禮物後，覺得她非常用心，所以也對她越來越好。不過某任男友曾在安心亞生日當天故作冷淡，假裝忘記重要日子，讓安心亞內心不停上演做錯事的小劇場，直到她放聲大哭，男友才從冰箱拿出驚喜蛋糕，安心亞回憶：「我在大哭時他就開始唱生日快樂歌，所以那一年我是在大哭狀態下吹生日蠟燭。」

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(中時電子報)