嘉義市長黃敏惠（左三）感謝勤益蛋品董事長古榮海（右二）捐贈雞精為醫護人員加油。（廖素慧攝）

新冠肺炎打長期抗戰，全台最大的知名蛋品業公司負責人古榮海，20日捐贈1000盒「日式熬雞精濃縮膠囊」為嘉義市醫護人員補充體力、加油，市長黃敏惠代表受贈並致謝，她說，疫情再次證明台灣最美的風景是人心。

黃敏惠說，最壞的年代也是最好的年代，疫情緊繃，更能發現社會處處有溫暖，感謝勤億蛋品在疫情緊張的時刻，捐贈價值約200萬元的「日式熬雞精濃縮膠囊」，為全市醫護人員補元氣，這就是嘉義人的有情有義，更代表民間與政府齊心合力做好防疫，守護嘉園。

勤益蛋品公司董事長古榮海說，勤益是從嘉義起家、全台最大的蛋品公司，為了回饋嘉義，此次全民防疫，醫護人員站在第一線的風險性很高，捐贈雞精濃縮膠囊為醫護人員補充營養，加強抗疫力，以期打勝新冠肺炎。

市衛生局副局長廖育瑋說，捐贈品將於下周分送給中、西醫、牙醫診所、4家防疫責任醫院等醫療院所，慰勞醫護人員辛勞。

(中時 )