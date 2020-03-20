根據房仲針對第二季網路前瞻民調顯示，受到疫情影響，看壞第二季國內景氣較上季僅3成多，大幅暴增，接近7成，而在央行宣布降息1碼後，房地產收租也成民眾投資首選比例，有增無減，業者分析，金融市場大幅震盪，股市、債市、匯市及原物料價格的波動性都大幅提升，不少投資人都重新調整資產配置。

根據永慶房屋調查消費者對第二季國內景氣的看法，65%的消費者看壞第二季景氣，看壞景氣比例較上一季上升26個百分點。32%消費者認為房地產為最佳資金避險標的，成為消費者避險的首選標的。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，在疫情持續擴散的情況下，許多國家採取封城、斷航及鎖國政策，以減少疫情擴散的機會，不過上述政策也使仰賴民間消費的產業受到嚴重的衝擊，並有部分公司傳出歇業、放無薪假等消息。除此之外，原物料供給短缺、製造業缺工的狀況也層出不窮，在產業供給面及需求面受到雙重打擊的情況下，重挫全球對於經濟前景的信心，民眾看壞景氣也是理所當然。

此外，房地產成為最佳避險標的情況下，另調查消費者對於房地產的投資意願，有63%消費者有意願投資房地產收租，其中67%消費者選擇投資住宅型產品，且在1%左右超低利率時代來臨，期望投報率2~2.5%，這季下降6個百分點，投報率2.5%~3.5佔比，從上季32%，上升7個百分點，來到39%，將近4成。

謝志傑表示，受到疫情衝擊，金融市場大幅震盪，股市、債市、匯市及原物料價格的波動性都大幅提升，不少投資人都重新調整資產配置。而房地產與金融商品相比，是風險相對較低的標的，不但物件本身具有保值性，租金收入也能夠給予相對穩定的現金流，在現階段定存利率較低的環境下，是一個相對穩健且投資報酬率較高的選擇。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋補充，觀察六都1-2月交易量在疫情尚未大爆發的影響下，較去年同期仍有6.2%的成長，雖3月購屋需求不減，但民眾信心面難免受到疫情衝擊，預期3月房市交易較2月稍減，預估今年第一季全台交易量在6.3-6.6萬棟之間，較去年同期在減少2%至成長3%左右。

(中時電子報)