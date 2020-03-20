台電西屯變電所位於逢甲夜市文華路上，老舊高聳圍牆，引起居民反感。（盧金足攝）

台電西屯變電所位於台中市西屯區逢甲夜市文華路上，老舊高聳圍牆，引起居民反感，屢次陳情改善，台中市議員陳淑華透過前立法院長蘇嘉全辦公室邀台電會勘，提出圍牆外觀美化的決議，由台電設計，單調老舊灰舊圍牆變身成台灣鳥類，還有花團錦簇的彩色牆面，吸引很多民眾來拍照。

「哇！好美！」緊臨逢甲夜市的台電西屯變電所，多年來被居民視為嫌惡設施，又老舊又單調，缺乏美感，陳淑華透過前立法院長蘇嘉全邀集台電勘查，改造外觀把圍牆變美了，經過包裝與設計，煥然一新。

陳淑華表示，將民眾不喜歡的公共設施，使用一些巧思，就能變得不一樣，雖然變電所是不可或缺，卻是居民嫌惡的設施，過去台電蓋好建物，無視外界對造型的不佳觀感，未多作美化。

居民指出，多年來常要求台電如果無法遷廠，也要改善環境，居民的生理心理壓力都很大，需要做一些改變。

陳淑華說，公共設施可以多點設計感，讓外觀與社區融合，透過建築或增加色彩，讓嫌惡設施跟社區親和一些，不要產生距離、違和感，以往被附近居民詬病的西屯變電所圍牆，在換上花鳥圖案新裝，美化環境也創造吸睛效果。

(中時 )