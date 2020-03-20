前北斗鄉長楊麗香ＰＯ文沒有出國，都在陪長輩及在公所內為洽公民眾量額溫及噴酒精的服務。（楊麗香臉書／吳敏菁彰化傳真）

中央指揮中心19日宣布4日至15日有歐洲旅遊史民眾，務必主動通報，經過了一夜發酵，主動通報成了「肉搜」，讓人擔憂，謠言漫天，更添恐慌，前北斗鄉長楊麗香緊急在臉書PO文，土耳其返國鎮民「只有2人」、「不是30人」，目前都有乖乖居家檢疫。芬園鄉長也PO文， 通報的民眾有2例，但都是早在4日之前就回國，健康無虞。

遊土耳其歸來，霎時之間都成眾矢之的，北斗、芬園都有人跟團，網路到處謠傳這些人還叭叭走，讓鄉民都震驚了，衛生局長葉彥伯今天也指出，第二團從土耳其旅遊團並沒有確診，該團都戴口罩，也取消夜晚觀賞歌舞秀的行程，不像之前那一團，16人確診9人。

不少人提醒，當初出國，這些地區都尚未爆發疫情，不應該再這樣把這些人視為犯下滔天大罪，過度苛責，但回國一定要做好隔離，做好檢疫。

前北斗鎮還被謠傳有30人出團回鎮了，舉鎮驚狂，連前鄉長楊麗香也被謠傳帶團出國，孫子在校還被問你要不要先隔離啊，楊麗香喊冤，已經3年沒出國了，PO文「謠言止於智者！請有智慧的北斗人，勿聽信謠言、或以訛傳訛，造成鎮民恐慌！ 且惡意造謠作亂的人，查證屬實，製造社會不安，恐吃上官司喔，相信每天都有很多鄉親，看到麗香與公所志工夥伴們，在日照中心陪長輩及在公所內為洽公民眾量額溫及噴酒精的服務。」

楊麗香PO文強調「敬告鄉親： 昨天至土耳其旅遊返國的北斗鎮民，『只有兩人』

、『不是三十人』！ 且已自主管理、與家人確實隔離！抗疫不是抗人！ 請大家用愛及包容的同理心、不要用異樣的眼光，看待返國自主檢疫、隔離的朋友？感恩大家！也祝福大家？」

芬園鄉也是被搜爆了，鄉民直嚷著怎麼可以放這些趴趴走，芬園鄉長林世民也是一整天馬不停蹄去滅火，PO文「鄉內居家檢疫個案村里幹事持續檢疫追縱中，若發現民眾異常會通報警察。已經在全鄉及各級學校大消毒過2次，社口市場未來每半個月消毒一次，請大家放心到市場消費採購，並呼籲請大家不要輕信謠言以訛傳訛」。

(中時 )