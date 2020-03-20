新型冠狀病毒疫情蔓延全球之際，南韓政府決定派出兩架包機赴義大利撤僑。
據悉，義大利韓僑團體曾與南韓航空公司就安排臨時航班事宜進行溝通，但因費用等問題，雙方未能達成一致。外交部一名官員20日表示，鑑於義大利韓人會安排臨時航班遇阻，政府決定派包機接回當地南韓公民。
據統計，南韓駐米蘭總領事館和位於羅馬的駐意大使館轄區內分別有421人和150人願意搭乘政府包機回國。上述官員表示，政府認為需安排兩架包機赴意撤僑，並在同有關方面協調細節問題。據我所知，政府尚未與航空公司簽合同，具體時間尚未敲定。
韓聯社報導，這將是政府繼接回旅華、旅日、旅伊僑民後第四次派包機接回南韓公民。
政府也在醞釀從中南美多國撤僑的計劃。截至目前，共177名南韓遊客在秘魯滯留，包括南韓國際合作機構（KOICA）志願隊在內共250人願意回國。政府正在考慮先讓在秘魯的南韓公民移至墨西哥，並安排墨西哥籍航空公司的班機接僑的方案。
此外，宏都拉斯、厄瓜多、摩洛哥分別有17名、76名、57名南韓公民願意回國。政府正在研究撤僑方案，並與有關方面進行協調。
(中時 )
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