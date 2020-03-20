新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情嚴峻，並持續為全球帶來經濟、民生衝擊，華碩(2357)與署立桃園醫院攜手合作，領先全台運用旗下ASUS ZenFone Max Pro智慧手機，以及穿戴式手錶ASUS VivoWatch所內建的一對多遠距雲端健康管理技術，可24小時即時遠端監測疑似個案的生理數據，確保醫護人員在執行相關勤務時，避免與其直接接觸，大幅降低感染風險，同時還能藉由這些資料的蒐集，進一步建立數位模型，讓醫療院所能夠更清楚配戴帶者可能出現的生理狀況趨勢及變化，盡早做出決策因應，有效管理其健康狀態。

ASUS VivoWatch配戴方式與一般手錶相同，再加上根據院所需求所客製化的一對多管理App應用程式，不需額外設定操作，就能透過連續資料蒐集模式，將脈波指數、心率、睡眠、舒壓等生理資訊對接至醫院雲端系統，讓醫院可利用大數據資訊，採取應對措施。

華碩電腦營運長謝明傑表示，智慧醫療服務是華碩在AIOT裡發展的重要項目！衛生福利部桃園醫院副院長陳厚全表示，此次與華碩打造適用於疑似個案、隔離者等健康管理的軟硬體解決方案，除能夠協助將其生理資訊，透過遠端讓醫護人員隨時掌握，未來亦有機會經由署桃與衛福部通力合作，將此應用提供給更多需要的隔離者。

(時報資訊)