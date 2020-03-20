日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布財報。2020年2月自結合併營收5.29億元，年增41％。稅後淨利0.22億元、每股盈餘（EPS）0.46元，較去年同期稅後虧損0.17億元、每股虧損0.36元顯著由虧轉盈。

合計紅馬2020年1～2月自結合併營收16.07億元，較去年同期11.09億元成長達45％，改寫同期新高。稅後淨利1.89億元，較去年同期0.61億元躍增2.1倍，每股盈餘（EPS）4.01元，遠優於去年同期1.29元。

紅馬表示，1～2月自結營收及獲利表現較去年同期顯著成長，且獲利成長動能遠高於營收，主要受惠故鄉納稅業務B2B整合平台「Furusato 360」跨平台效益持續顯現，帶動故鄉納稅1～2月營收年增達78％帶動。

紅馬對今年營運展望維持審慎樂觀，除將持續推動故鄉納稅B2B平台、伴手禮電商2大業務外，亦將發展地方生鮮商品B2B電商平台「OWL」及電競賽事場館「REDEE WORLD」2項新業務，盼為公司營運再添成長動能。

(時報資訊)