國家住都中心主導的「信義兒福B1-1案」，今(20)日正式與國美建設簽約，全案預估投資12.39億元，預計2021年動工、2023年完工，地上1～3樓進駐兒福幼兒園，讓幼兒園營運不因都市更新工程而中斷，住都中心表示，先前流標的兒福B1-2基地，將參考B1-1案成功招商經驗，針對權利金、租金、資金調度等方向，將從善如流，在招標辦法設定上重新討論，預計近2季內再度公開招商。

國家住都中心表示，信義兒福B1-1案，基地面積約734.8坪，開發量體約1421.75坪坪，規劃地下3層、地上14層樓，1、2房型，約152戶住宅，住都中心將分回約90戶，其餘為國美建設持有。而信義兒福B1-1案、B1-2案基地有10戶安置戶，住都中心提供就地安置選項，因此本案可做為周邊推動都市更新的中繼宅，也會採出租方式經營，照護全齡居住需求。

國家住都中心指出，在去年完成修法的都市更新條例將容積獎勵明確化，有多項的容積獎勵項目及額度等皆由中央統一制定，降低了都市更新實施者的不確定性及風險，亦有助於國家住都中心與國美建設的合作，另一方面，由於申請容積獎勵項目及額度明確化，後續都更程序也可望加速完成。

除住宅外，該案建物1至3樓將由財團法人中華文化社會福利事業基金會持有，預計將原台北兒童福利中心幼兒園遷移至新大樓，並使用地上1~3層，且先建後拆，都市更新建物完工後再搬遷，幼兒園的營運不會因都市更新而中斷，至於原來幼兒園的位置，則會在搬遷後直接成為下一個國家住都中心的都市更新基地，為未來都市發展儲備新的動能。

住都中心指出，該案會將基地內綠樹結合幼兒園戶外設施，並串聯周邊松信路帶狀綠地、富生公園及富台公園形塑綠軸，為老舊社區注入新生活力。住都中心強調，連鎖式都市更新及先建後拆的機制不只用在兒福案基地內，未來更將會延續至周邊的大五分埔地區，引動大五分埔地區的更新事業。

至於信義兒福B1-2案去年首次招商失利，住都中心執行也指出，主要是為住宅用地且為設定地上權案，產品規劃市場接受度不高，將根據上次招商結果檢討，像是可規劃產品、營運資金調度等方向，將從善如流，在招標辦法設定上重新討論。

(中時電子報)