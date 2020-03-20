真的是「降好降滿」！中央銀行19日宣布降息1碼（0.25個基本點），台銀稍早宣布調降後利率，1年期定儲機動利率為0.84％、2年期為0.845％、3年期為0.865％，並自下周一開始適用，正式宣告定存利率失守1％大關。

銀行調降利率後，存款戶首當其衝，以存款100萬元為例，下週一起降至0.84％後，每年的利息少拿2500元，等於一個月少200元，看似不多，但仍是很痛心。

銀行主管表示，過往央行降息，銀行未必會足額反映，但央行總裁楊金龍昨天特別講了，希望能減輕受疫情衝擊的企業與個人的償債能力，所以各銀行也不敢不「降好降滿」，只得充足反應1碼幅度，和過去做法略有不同。

銀行主管指出，在台銀宣布等幅調降後，基本上各銀行都會照著做，至於牽動多項政策利率的郵局，則將在稍晚公布，預料作法也是差不多，等幅調降機率高。活期儲蓄存款方面，則是直接砍半，從原本的年息0.2％降至0.1％，幾乎是降無可降了。

(中時 )