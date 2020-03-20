◎指揮中心：全球旅遊警示升至第三級

中央流行疫情指揮中心今（20）日表示，基於國人從事國際旅遊均有感染風險，宣布除已公布列第三級的亞洲、歐洲、北非、美國、加拿大、紐西蘭及澳洲外，自台灣時間3月21日零時起，提升全球旅遊疫情建議至「第三級」（警告：Warning），國人應避免所有非必要之出國旅遊，自國外入境者，需進行14天居家檢疫。

◎入境謊報歐洲旅史 最高可罰15萬元

全球新冠肺疫情不斷擴大，大量台灣遊客或留學生從世界各國返台，使得機場的入境檢疫工作量激增。疫情指揮中心今（20）日指出，昨日起桃園機場兩個航廈各增2個檢疫點，合計有4個檢疫點，已支援8位醫師、8位護理師加入檢疫工作。

◎疫情肆虐！全球已23萬餘例確診 近萬人死亡

指揮中心今（20）日指出，全球累計23萬5939例確診，分布於157個國家／地區；病例數以大陸8萬0967例、義大利41035例、伊朗18407例、西班牙17147例及美國13060例為多。病例中9874例死亡，以義大利3405例、大陸3248例、伊朗1284例、西班牙767例及法國372例為多。

◎食藥署：今起81家藥局 每天多賣300片口罩

為讓更多排隊民眾買到口罩，藥師公會全聯會表示，自今日起，81家藥局可以每天多賣100人分、也就是300片成人口罩。另有22家藥局新加入賣口罩的行例，將試營運一周後再檢討看有無再調整的必要。

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(中時電子報)