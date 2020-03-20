美國聯準會3月已降息6碼，幾近0利率，其他國家紛紛跟進，央行也降息一碼因應，創下歷史新低紀錄，有人認為超低利環境，將促使資金大量流入房市，助長房價，但專家們認為，全球股市崩跌、資金大幅縮水，找不到投資標的；更有學者認為，現在都該選擇觀望，把資金從市場上抽出，待情況較明朗後再進場。

台經院研究員劉佩真表示，我國央行降息1碼， 將使得原先降息前已有銀行房貸利率跌破1.6%的情況， 在央行降息後，更加使得我國房貸利率進入史上新低，對於房市來說則是有利的條件之一。

但是對於買方來說， 央行降息短期內對於刺激買氣幫助不大， 最主要是國內已經處於低利率太久了一段時間， 房市買氣反而由其他的因素所左右， 房價高低。 但對於賣方來說， 現階段的超低利率 恐會使賣方降價的意願偏低，畢竟資金的壓力又減輕。

中信房屋研展室副理張漢超表示，降息對房貸族減壓效果有限，且這幾年政府也祭出房地產政策限制防範游資流入房市，降息對於資金大幅投入房市的誘因已不如SARS當年，因此應不致促使資金大舉流入房市而造成過熱的現象。

永慶房產集團業務部總經理葉凌棋指出，目前想購屋的民眾都是抱持著撿便宜的心態，同時也普遍期待房價下跌，若房價認知差距難拉近，要成交不容易。加上疫情威脅看來至少會持續到今年第二季，恐加重國內中小企業無薪假、倒閉、歇業等狀況，都可能讓民眾荷包縮水，消費、購屋能力受限。因此，在疫情發展尚未明朗的狀況下，民眾購屋信心恐再受衝擊，預期2020第二季房市不容樂觀。

景文科大財經金融系副教授章定煊則認為，現在幾乎每個主要的經濟體都是處於非常浮濫的貨幣發行、負債累累的財政收支，政府體質虛弱不堪；許多國家股市、房市與垃圾債市都是處於泡沫化的情況。面對這樣的態勢，章定煊也建議，自認八字不夠硬的，現在都該選擇觀望，把資金從市場上抽出，延緩投資，等待情況比較清楚後再進場。

葉凌棋補充，短期而言，全球股市崩跌，美股短短不到兩周的時間，就啟動4次熔斷機制，都讓市場陷入恐慌，讓有購屋意願的民眾持續觀望，交易量難有好表現。

(中時電子報)