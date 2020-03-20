新冠肺炎疫情延燒，為避免疫情擴大，中央流行疫情指揮中心出動防疫車隊，負責載送國外入境的旅客，卻爆出白牌車冒充防疫車隊攬客的情事。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，該名白牌車司機已違規多次，很快就查獲，將請航警局加強白牌車的查緝。

(中時 )