白牌車冒充防疫車隊 指揮中心：該司機已違規多次 17:132020/03/20 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 爆出白牌車冒充防疫車隊攬客。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，該名白牌車司機已違規多次。（本報系資料照／陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，為避免疫情擴大，中央流行疫情指揮中心出動防疫車隊，負責載送國外入境的旅客，卻爆出白牌車冒充防疫車隊攬客的情事。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，該名白牌車司機已違規多次，很快就查獲，將請航警局加強白牌車的查緝。 機場魚目混珠！白牌車司機冒充防疫計程車還「沒戴口罩」 (中時 ) #白牌車 #防疫車隊 #指揮中心 #違規 #冒充 #司機 #違規 也許您會感興趣 推薦閱讀 指揮中心祭3箭 赴第三級警示國家不給錢還要公布姓名 17:032020/03/16 生活 東歐、中東、中亞及北非共42國與1地區 旅遊疫情提升至第三級 17:112020/03/16 生活 網傳金融壽險業有確診個案為不實訊息 轉傳恐觸法 17:192020/03/16 生活 疫情措施限制外國人來台 指揮中心：移工可入境但須居家檢疫 18:342020/03/18 生活 禁醫事人員、學生出國 台權會：恐有憲法上的疑義 20:132020/03/18 生活 行政院副院長辦公室主任遭爆上班期間在疾管署直播留言帶風向、霸凌記者 21:472020/03/18 生活 指揮中心這項防疫決策 趙少康氣到拍桌 23:582020/03/18 政治 疾管署直播網 網軍肉搜謾罵記者 04:102020/03/19 社會新聞 返國人數暴增近9000人 桃機急調防疫車隊 10:452020/03/19 生活 估今「萬人返台」 逾600輛防疫車隊桃機「接機」 10:592020/03/19 社會 生活熱門新聞 弟想買玩具遭哥斥「家裡沒錢」 張國煒回應了 - 生活 二位兒子被爆疫情期間出國 張上淳回應了 - 生活 北部高中停課 該校學生悲痛控綠媒：不只肺炎會殺人 - 生活 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「末日必備」！ - 生活 南部大學再添一確診！校方：法國同行11人隔離中 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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