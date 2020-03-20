新冠肺炎疫情拉警報，台中市議員楊典忠20日在市議會質詢指出，民眾反映台中港外來商船多，船員拿著船員證進出台中港，可能會造成防疫漏洞，船員進出通常以搭乘計程車或家屬乘載方式，而船員經過這麼多國家，在船上的工作接觸繁雜，台中海線地區是雙港門戶，為了市民防疫安全，市府要促請中央單位加強雙港防疫。市長盧秀燕說，港口與機場都是中央管轄權責，感謝議員提醒，市府在防疫會議向中央官員提出建議，建請加強空港及海港進出人員的防疫管理，避免疫情進入台中。

楊典忠說，調查港務公司船舶進出資料，每天進出貨輪都超過十幾、二十艘，但港務公司負責船隻管理，人員出入境是移民署負責，目前外國人已不能入境，只有本國籍船員可以進出，船員拿著船員證進出台中港，下船後直接搭計程車或家屬小客車就進來，出入境防疫令人擔憂，商貨船經過許多國家，船上船員貨品複雜，邊境防疫措施實在不能輕忽。

盧秀燕指出，中央所管理的港口與機場，注意防疫問題，市府會在每周舉行的防疫會議，向中央提出建言，籲中央加強空港及海港進出人員的防疫管理，不會讓空港出現漏洞。

(中時 )