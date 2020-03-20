一名低調的保姆，卻將街頭拍出了充滿穿透力的作品，被認為是20世紀最偉大的攝影師之一，V.M. 薇薇安・邁爾生前留下了近15萬張底片卻多半未曾公開，卻意外保留了20世紀50到70年代，紐約、芝加哥街頭不做作的瞬間。

頂著一頭短髮、身穿寬鬆上衣，胸前總是掛著一台祿萊雙眼相機，薇薇安‧邁爾堪稱美國當代最神秘的街頭攝影師，一生默默無聞，在人們眼中只是平凡無奇的保姆，但她的鏡頭卻窺視了上世紀50到70年代美國城市的富裕與貧窮、愉悅與溫暖。異角藝術執行長林子銘指出，許多人將薇薇安‧邁爾與梵谷相提並論，兩人在生前都不被重視，卻在身後大放異彩。「她就像是一顆流星或慧星，突然閃耀爆發出來。」

薇薇安‧邁爾的作品直到2007年才在舊貨拍賣會上，被電影製片人約翰．馬魯夫標下，原本是想從中尋找電影靈感，卻易外發現了薇薇安‧邁爾，並將其部分作品整理出版為《找到薇薇安‧邁爾》，其中有著大量的街拍，許多近身拍攝的人像，人與人互動的瞬間，許多畫面甚至讓人感覺自己如在現場，在鏡頭後正面與被攝者相迎。

由於薇薇安‧邁爾的祿萊雙眼相機，操作上較複雜，因此她的街拍並不以決定性的瞬間為主，而是樸實且平易近人的，安靜中卻充滿穿透力如街頭的報亭等，且在後人的梳理下，可發現薇薇安‧邁爾不僅拍攝他人，也有不少自拍作品，她往往利用了鏡子、玻璃反射出自己，尋找自己作為攝影者與街頭的互動之外，也探索自己在空間中的感受。

薇薇安・邁爾作品於2009年在網路上被大量關注，而後已在24個國家舉辦了近百場展覽，《V.M. 薇薇安・邁爾攝影展》5月將首次來台展出上百張作品，並成為繼首爾、北京後成為亞洲巡迴第三站。

(旺報 )