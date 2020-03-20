新冠肺炎疫情持續升溫，北市第53屆中小學科學展覽、全國第60屆中小學科學展覽公開展覽今年仍將如期舉行，屆時將有逾千名師生及親友在室內參與，北市議員陳炳甫認為，人群聚集恐成為防疫破口，建議朝戶外舉辦進行，北市教育局回應，會尋找室外合適場地，並擬訂人流參展人潮分流計畫。

全國第60屆中小學科學展覽將於7月22日到8月2日舉行，今年賽事由北市府與科教館合辦，場地選在在台大體育館，北市也將在4月22、23日於西松高中活動中心舉辦縣市級初選賽。

陳炳甫表示，日前接獲家長陳情，表達對北市第53屆中小學科學展覽、全國第60屆中小學科學展覽公開展覽如期舉辦的憂心，教育局卻未規畫延期，反觀宜蘭縣教育處為了避免科展成疫病溫床，已取消公開展覽流程，改採小規模評審制，就是擔心公開展覽學童與學童接觸密集，增加染病風險。

陳炳甫說，市府日前已宣布300人以上室內活動，原則應取消或延期，現在很多大型展覽不是取消就是延期，包括台北國際書展也在日前宣布停辦，建議教育局北市與全國科展公開展覽，應研擬戶外舉辦。

教育局主祕陳素慧表示，今年全國科展目前尚無延期舉辦計畫，因此各縣市的初選也照常舉行，目前正在擬訂公開展覽的人潮分流計畫，讓參展者分場次、分時段進場，減少室內人潮密度，另也會參考議員建議，尋找戶外大型場地，但前提是需要可以遮風避雨、用電及使用網路。

(中時 )