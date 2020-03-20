竹塘鄉農會歐米雅給館門市，囤放12公斤大包裝香米的貨架、空空如也，展售架上只剩下良質米、台梗9號等零售小包裝。（謝瓊雲攝）

原本竹塘鄉農會門市內都隨時存放備有5、12公斤裝的竹塘飄香米。（資料照，謝瓊雲攝）

竹塘米近年在農會總幹事詹光信大力推廣下，蟬聯全國十大好米、冠軍米寶座，除了單價最高的飄香米，良質米和台梗9號米也都熱銷。（謝瓊雲攝）

竹塘米近年在農會總幹事詹光信大力推廣下，蟬聯全國十大好米、冠軍米寶座，除了單價最高的飄香米，良質米和台梗9號米都熱銷，推出米禮盒深受歡迎。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎疫情升溫，導致民生物資瘋搶，竹塘鄉農會台中194號飄香米，零售最大包裝12公斤裝，上周就已賣光光，剛從碾米廠出來的小包裝，一上架就被搶購一空，業績比去年同時期成長2成3。

大包的吃較久？主婦媽媽們搶好、搶滿不手軟，一早剛從碾米廠出貨的小包裝，剛送到農會門市歐米雅給館，就立刻被等待民眾搶光，熱銷情形連門市人員也嚇壞；推廣部主任詹蕙如說，5公斤裝也已售罄，預估月底前小包裝賣完後，就得等7月中心米收成。

竹塘鄉農會力推米食，旗下良質米、台梗9號米都是冠軍米，近年主打台中194號飄香米，鎖定家庭主婦和高檔餐廳，因帶有芋頭香氣大受歡迎，被消費者戲稱「稻米界鴉片」去年契作19公頃、今年1期達21公頃。

詹蕙如說，不少婆婆媽媽抱持既然在家煮、就吃好一點的心理，加上大包裝售價較便宜，可自行分裝後冷藏，還可讓周末自外地返鄉的子女帶回，乾脆直接搶夠大包裝，才造成大包先搶光光的現象。

總幹事詹光信表示，受疫情影響民眾減少外食，多數供應自助餐、餐廳的米銷量明顯下滑，但竹塘米主打零售與宅配，這個月以來明顯感受到買氣提升，去年同期銷量14萬243公斤，今年白米銷量已達17萬2818公斤。

他強調台灣糧食供應量充足，呼籲民眾勿過度囤積，可買少量與其他品種米1比1烹煮，一樣好吃。

(中時 )