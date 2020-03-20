新冠肺炎疫情持續升溫，更有專家直指清明節連假將是疫情發展關鍵，台灣高鐵特別提高防疫標準，除針對車站、列車及相關設施提升消毒頻率，台中車站更增設紅外線測溫儀，而所有員工也實施「防疫班表」，減少交叉感染風險。
高鐵台中站二樓大廳的3處進站閘門20日起正式啟用醫療級紅外線測溫儀，旅客通過時若感測體溫超標，必須再經額溫槍進行重複確認，若額溫仍超過37.5度，高鐵台中站長古李安說，員工會勸導旅客返家休息或就醫，且因此衍生的退票將免收手續費。
高鐵強調，清明節被視為防疫一大挑戰，包括台北、桃園及台中、左營都會完成紅外線量溫儀設置，此外，車站內消毒作業從原本的每4小時一次縮短時間至2小時消毒一次，也會針對扶手、電梯、餐桌等較常接觸的地方加強消毒。
隨著疫情升溫，公共交通運輸被視為防疫控管的重點，高鐵強調，若發現旅客有疑似確診或居家檢疫、居家隔離情況者，除會立即通報鐵路警察，也將針對該列車「深度清潔」，而服勤人員也採分組、分區執行勤務，盼將風險降到最低。
(中時 )
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