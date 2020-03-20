就在湖北宣布新冠肺炎病例零新增的當天，大陸官方發佈了對武漢疫情「吹哨人」李文亮醫生有關情況調查的通報，撤銷對李文亮的訓誡書，處分相關公安人員並向李文亮家屬道歉。隨後，再以國家監委名義聲稱，李文亮是共產黨員，「不是反體制人物」，而是「在疫情防控中英勇奮戰、作出貢獻和犧牲的醫務人員隊伍中的一員」。

李文亮之死在大陸民間引發極大的輿論反彈，外媒的報導亦指責大陸打壓透露疫情警訊的醫師。就在李文亮感染新冠病毒並因而去世後的隔日，大陸國家監委成立調查組赴武漢開始調查，並於19日發布了《關於群眾反映的涉及李文亮醫生有關情況調查的通報》，指稱武漢市公安局出具訓誡書作為不當，並予以糾正。武漢市公安局隨後亦公告撤銷訓誡書並向李文亮家屬道歉，相關公安人員記過處分。

大陸官媒《新華社》與《人民網》也另外以「國家監委調查組負責人答記者問」的方式對李文亮個人與其行為加以定性，強調李文亮是共產黨員，不是「反體制人物」。文章未指明該負責人姓名，亦未表明受訪日期，只再次為李文亮「定性」，稱他「就是在疫情防控中英勇奮戰、作出貢獻和犧牲的醫務人員隊伍中的一員。

文章強調，「一些敵對勢力為了攻擊中國共產黨和中國政府，給李文亮醫生貼上了對抗體制的『英雄』、『覺醒者』等標籤。這是完全不符合事實的。」「那些別有用心的勢力想煽風點火、蠱惑人心、挑動社會情緒，註定不會得逞。」

《多維新聞》指出，武漢市中心醫院的眼科醫生李文亮是受到當地警方訓誡的8名吹哨人之一。他們曾在2019年12月疫情爆發之初向周圍朋友和親人發出警示。李文亮因感染病毒於2月6日不治身亡，年僅34歲。

大陸國家監委對李文亮的調查通報中指其為「2019新冠肺炎疫情的吹哨人」，並詳述李文亮轉發、發佈有關微信群訊息的背景和過程，也對他住院病危後進行搶救且最後宣告不治的過程有詳盡描述，同時公布了對其家屬撫恤與善後情況。

(中時電子報)