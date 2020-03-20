桃園國際機場公司董事會18日通過「第三航站區建設計畫第2次優化修正計畫」，總經費調整為950億元，其中主體航廈工程約537億元；配合營運需求，建設將採分階段完工，預計2024年北登機廊廳先完工啟用，主航廈2025年試營運。

桃機公司表示，桃園國際機場第三航站區建設計畫於2015年3月奉行政院核定，其中，航廈主體原編列220餘億元預算，同年11月完成國際競圖標案，完成設計後，2018年兩度招標、2019年第三度招標均未能順利發包。期間，經費先後增至396億元、448.82億元。

然而隨著台商回流、外商在台投資擴廠，以及各項重大建設方興未艾、國內營造廠商量能趨於飽和、缺工情形日盛，第三航廈主體工程順利發包所需之條件愈形嚴峻。

2019年8月，交通部長林佳龍要求機場公司務實檢討建設計畫，隨後，在行政院及交通部協助下，機場公司、總顧問、設計顧問所組成之執行團隊提出取消天窗、保留波浪造形屋頂以及雲頂天花之優化方案，於今年2月中提出初稿。

桃機公司表示，初稿提出後，行政院與交通部要求進一步檢討、釐清計畫整體之可執行性及經費、期程之變動情形，執行團隊審視後，在確保安全、功能、可維護性及維持國門意象等原則下，務實衡量當前市場環境、機場施工特性，重新估價後提出優化修正計畫，於18日董事會通過。

桃機公司副總經理范孝倫指出，執行團隊此次落實交通部要求的多元詢價，也借重「價值工程協會」的協助，全盤檢討工項及估價，在「維持原設計理念，檢討工項可行性」的原則下，持續排除影響廠商投標意願之各項問題，除了對市場工料與施工成本重新合理估價後，調整了建設經費，也設法降低施工困難度及維護風險。

桃機公司表示，在行政院及交通部協助下，逐一提出配套措施，像是跨部會協商，可望鬆綁外籍移工人力法規限制。另外則是提供更有利施工條件之房舍用地，以解決施工動線、人員進出安檢問題。

桃機公司也提到，施工期間之水電補助、廠商履約及保固保證金下修調整、趕工獎勵等，有助於減輕廠商財務周轉壓力之各項配套措施，皆已配合現況、協調改善執行面問題。

機場公司表示，將與承商建立夥伴關係，不單是建設經費考量市場環境及機場施工條件務實編列，更提高層級，透過跨部會協調，降低廠商施工風險，營造正面國家重大工程建設環境。

桃機公司指出，通過後之優化計畫總經費950餘億元，較原計畫增加約160餘億元，其中主體航廈工程經費約537億餘元，增加約89億元。為儘早抒解第一、二航廈營運壓力，將分階段完工，第一階段於2024年先完工啟用北登機廊廳（與原計畫主航廈完工時程接近）；主航廈工期維持52個月，預計2025年開始試營運，南登機廊廳則預定於2026年初完工。

機場公司表示，董事會通過修正計畫後，後續將循程序陳報交通部，經審核後轉陳行政院審議。

(工商 )