嘉義縣政府與台糖公司今（20）日共同辦理「馬稠後產業園區後期招商」說明會，廠商參與踴躍。嘉義縣經發處表示，預計6月公告標售產業用地，預期開發後可提供300家廠商進駐，年產值可達800億元，並創造2萬個就業機會。

嘉義縣長翁章梁表示，馬稠後後期園區開發案分為兩大塊，分別為智慧健康照顧科技園區，及智慧機械相關產業。其中，縣府土地會採標售方式讓廠商建廠，台糖100多公頃土地則採標租方式；未來，在標售過程會先審核廠商是否符合產業類別，通過則可競標。

為加速廠商建廠，嘉義縣府設有單一窗口服務，從建照預審、申請建造執照、使用執照到工廠登記，採一條龍式服務。

此外，考量到嘉義縣超高齡化的問題，馬稠後後期園區特別成立「馬稠後智慧健康照護園區」，未來從醫療生技產品、物聯網、AI人工智慧等資訊科技運用，到照顧產業人才招募訓練服務，特別是科技含量較高的設備與工具研發製造，都是馬稠後智慧健康照護園區發展的目標產業。

經發處說明，馬稠後後期園區面積約343.78公頃，預計6月公告標售產業用地，全部園區預計111年完成主要公共設施、113年完成全區開發，是為國內目前最適合台商返鄉進駐的園區。

目前大埔美園區一二期，與馬稠後園區一期招商投資亮眼，園區土地都已出售完畢，廠商也都陸續建廠投入生產。嘉義縣府期望藉由馬稠後後期園區的開發，將嘉義縣提升為智慧健康照護科技，以及智慧機械產業發展的重鎮。

(工商 )