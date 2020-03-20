因電氣引發燃燒造成火災，據台中市消防局統計，2019年全市共997起火災，其中電氣火災有259件，占火災總數25．98％，為第2大火災原因；另火災死亡件數共20件，其中電氣火災有6件，占30％，受傷件數100件，電氣因素就有31件，占31％，電氣火災造成傷亡總數躍居首位。

據了解，電線短路、超負載、漏電、接觸不良，尤其延長線綑綁、電線放置爐火旁，使用白熾燈泡、電熱器烘被，及產生高熱電氣品周圍放置易燃物品等，都是造成電氣火災的原因。

台中市消防局表示，屋齡20年以上應請電工技師全面檢查室內電路配線、無熔絲開關等用電安全；應定期檢查電器（氣）設備，確認電源線絕緣被覆是否有破損或局部發熱情形，若需立即檢修或汰換，並控管長時間使用的電器，如插座、電源線有無過熱情形，確保使用安全。

防範電器火災「5不1沒有」，消防局呼籲，用電「不超過負載」、電線「不綑綁折損」、插頭「不潮濕髒汙」、電源插座「不用不插」、周圍「不放可燃物」，及「沒有商品安全標章」的電器不買不用。

(中時 )