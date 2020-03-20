台中市就讀小學二年級的連姓男童，去年1月間與父親到球場打籃球，不慎被葉姓高中生撞倒受傷，連父憤怒找葉生理論，之後還怒甩葉生一巴掌，葉姓高中生對此提出傷害告訴，台中地院依成年人故意對少年犯傷害罪、判處連父拘役20天，得易科罰金。

判決指出，連姓父親去年帶著當時就讀國小一年級的兒子到大里區內新國小籃球場打球，當時葉姓高中生也與趙姓男子在打球，葉生期間不慎與連童碰撞，導致連跌倒且受傷。連父因不滿葉生撞倒兒子後沒有道歉並扶起小孩，憤而上前理論。

判決表示，連父怒問葉生「撞了人不用去看一下嗎？」葉生則回應「我也很痛」，讓連父更絕氣憤，當下即徒手毆打葉生一巴掌，導致葉左側臉頰挫傷。連父出庭時辯稱不知道對方未成年，且當下只是出於義憤、才會出手。

法官則認為，葉生雖在球場上與連童發生碰撞、導致孩子跌倒受傷，但非故意行為，客觀認知上沒有違反正義，即便葉生沒有扶起連童，連父只需要言語勸戒或報警，沒有必要傷害對方，審酌連父事後有意與對方和解卻遭拒，判處他拘役20天。

(中時 )