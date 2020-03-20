新冠肺炎衝擊產業浮現！經濟部今天公布2月外銷訂單，金額為286.8億，從原預期雙位數正成長突然轉衰退0.8％。統計處表示，大幅減少主要是大陸防疫的封城、斷鍊、物流受阻關係。因為疫情擴散中，估計首季訂單最高年減會近1成，累積新冠肺炎影響少掉的金額為90到95億美元。

經濟部原預估2月訂單可年增9％至14％，結果統計出來卻是大不相同。統計處長黃于玲表示，原因是肺炎疫情升溫，大陸採取防疫措施導致缺工、缺料、物流受阻，這可以從產能9成在大陸的資通信產品衝擊最大看的出來，2月金額年減23.4％。

排除春節因素的1到2月，外銷訂單金額合計年減7.8％，黃于玲說，如果沒有肺炎因素，只會小減0.3％，等於原本前兩個月接單應該持平，但疫情讓訂單掉了7.5％。

由於肺炎因素蔓延到歐美，統計處也預估3月7大接單類別都會有受到疫情影響減少狀況，統計首季合計肺炎讓訂單少90億到95億。

(中時 )