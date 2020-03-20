近日因新冠肺炎確診人數大幅增加，不少賣場均出現搶購狀況，新竹縣政府消保官訪查賣場、了解供應情形，也呼籲消費者理性購買，無須刻意搶購。新竹地檢署也啟動查緝民生犯罪平台，聯合新竹地區警、調、衛政、行政執行署、海巡等單位，若有違反，將移由權責機關依法裁處。

新竹縣消保官20日訪查縣內多個賣場，發現蔬菜、魚肉、水果等供應充足，米、麵、速食麵、罐頭、衛生紙等商品則銷售一空，業者也透露廠商供應量尚足夠，只是因配送及補貨需要一段時間，視協力廠商補貨時間而定。

新竹縣政府也呼籲民眾理性消費，中央流行疫情指揮中心也表示，國內民生物資充足，無須因恐慌而搶購囤貨。

新竹地檢署也提醒民眾，經中央衛生主管機關公告之防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資，哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金；另外對於其他有意圖抬高交易價格，囤積糧食、農產品或其他民生必需的飲食物品，或以強暴、脅迫妨害前開貨品販運，或有意圖影響前開貨品交易價格，而散布不實資訊等，依刑法第251條、傳染病防治法第61條等規定，均屬違法行為，呼籲國人切莫搶購囤積貨品，以免觸法。

(中時 )