眼鏡行20日發出聲明指將暫時將暫時歇業進行大消毒。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

眼鏡行臉書被網友灌爆。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

新冠肺炎疫情燒到中部知名商圈，位商圈內一家眼鏡行老闆娘到土耳其旅遊回國確診，消息傳出後其住處管委會公告通知住戶，攤商擔心生意已經變差，若傳出有人確診，更嚇跑客人，這家眼鏡行官網被網友留言灌爆，眼鏡行公告即日起到3月22日將暫時歇業進行大消毒。

隨著新冠肺炎病毒國內確診人數爆增，台中市迄3月19日確診人數達10人，其中有兩位是土耳其旅行團員，也因此網路瘋傳：「防疫人員全副武裝，就護車載上2人的照片，寫上疑似確診病例，XX掰掰，我不來上課了」、「社區管委會張貼確診案例公告，提醒住戶防範」、「XX路XX老闆確診」，等多起未經證實的訊息。

據悉這家眼鏡行員工3月13日晚間返國身體無任何不適症狀，第一時間打1922通報希望檢驗遭拒，只要求他做居家檢疫動作，但他14日到店內上班，15日主動到醫院要求自費檢疫確診，目前收治在醫院負壓隔離病房。店家也公告為了守護大家的健康和安心，店內即日起到22日將全面徹底大消毒。

網友則在官網留言：「叫你不要出國～不聽 中了吧， 中了，還上班開店， 要害多少人你才甘願」、「政府小心翼翼防疫，每天戰戰兢兢，他們真的很辛苦，但總是有自私的人！」

台中市政府強調，第一時間掌握情況，呼籲民眾切勿轉傳來源不明或未經證實之疫情、防治措施資訊，以免觸法，散播訊息若查證屬實，將依傳染病防治法第64條，處9萬元以上45萬元以下罰鍰，散播消息若查正為不實訊息，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

(中時 )