新冠肺炎疫情嚴重， 依規定，移工入境需辦理居家檢疫14天，可能造成雇主、家屬和移工本身的經濟負擔，安排檢疫處所也可能有問題，是否可投入公共資源協助執行檢疫？

指揮中心今（20）日表示，有關移工的規範方面已請勞動部提出相關計劃，並要求雇主與仲業公司一起處理檢疫工作，這可分成兩部分來執行。

第一是產業的部分，這方面由是由雇主和仲介公司共同負責安排檢疫，第二是看護工、幫傭；由於需要進入家庭，與老人家或疫患接觸，就要求仲介公司集中安排檢疫14天之後，需健康情形良好才能到職。疫情中心已協助提供檢疫所約400牀，如有需要仲介公司可自行付費使用。

指揮中心指揮官陳時中也說，目前檢疫所共有1500多個單位，內有家庭房、個人房，已用掉300多個，可用的還有1000多個單位。指揮中心正與各縣市協商擴大供應量，例如將已歇業的旅館改建為檢疫場所，提供需要檢疫的仲介單位或個人使用。

(中時 )