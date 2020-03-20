「府城」台南做為美食之都，擁有豐富在地美食，尤其特色小吃令人吮指回味無窮！台虱目魚的甘美滋味，嚐過的遊客都難忘；放山雞的特殊口感、鹽水意麵、關廟鳳梨、玉井芒果乾等在地水果。即日起至4/5於誠品信義店3樓Forum，舉辦「約和南農買一波」台南在地187項新鮮農漁產展售會，邀你用舌尖品台南。

「約和南農買一波」台南在地187項新鮮農漁產展售會。（誠品提供）

開幕式邀請有30年廚藝經驗的愛心總舖師蔡瑞成(大頭師) 於誠品信義店cooking studio現場示範教學台南傳統料理「虱目魚煮五柳枝」，呈現台南古早好滋味。也歡迎民眾前來採買台南在地新鮮農漁產品，在家辦桌。

「台江漁人」無魚刺的虱目魚一夜干為台南道地名產。（誠品提供）

總舖師大頭師示範的這道菜，由來已久。早期台灣西部沿海地區，每逢拜拜祭神後，長輩會把魚、肉等牲禮，煮成虱目魚五柳羹。後來生活漸漸富裕，現已轉變為加入五種顏色以上蔬菜的五行健康吃法，蔬菜切成柳枝狀，所以也稱「五柳枝」。

親自帶領28家台南農家到誠品信義店展售的台南市長黃偉哲說，美食是大家對台南的第一印象，「台江漁人」無魚刺的虱目魚一夜干、「台灣鹿茸」在地養殖鹿茸是道地台南名產，鳳梨、蘆筍現在也正是產季，邀請大家前來採買品嘗。

開幕式邀請有30年廚藝經驗的愛心總舖師蔡瑞成（大頭師）示範教學台南傳統料理「虱目魚煮五柳枝」。（誠品提供）

深入體驗台南道地風味，3/28(六)下午15:30在誠品信義店3樓cooking studio也特別舉辦「小農手路菜：從農田漁塭到餐桌」，由台南第一漁權會郭雅郁秘書示範「藥膳虱目魚肚湯」和主廚陳冠彣示範「葛鬱金火龍果麵捲」。展售會還有台南越光米、柴焙桂圓、黑木耳露、紅薑黃粉等生活用品。

然近來新冠肺炎疫情仍在，提醒大家，搭乘大眾運輸工具、看展時最好也能戴口罩，也要勤洗手、多運動增加免疫力！也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)