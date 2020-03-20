台中市議會今天召開臨時會，針對中市生煤及石油焦管制自治條例被宣告失效一事，市議員楊正中認為中央政府雙重標準，105年環保署公文表示無牴觸空汙法，其後107年空汙法修正限縮地方自治權，否決地方加嚴標準，造成地方有責無權。未來臺中市的空汙，中央必須負起最大責任！

楊正中指出，根據105年4月18日環保署發出的公文當時明明表示，自治條例第3條第2項至第4項、第6條及第7條無牴觸空氣汙染防制法。但為了中央錯誤的能源政策，所有人都在圓這個謊；林佳龍制定自治條例以來，卻是從頭到尾都在打假球。

楊正中強調，盧秀燕認真執行，中央更是愛你不到要你死，逕於107年修正空汙法，從原本86條擴增到100條，剝奪了地方自治及審查的權力。此外還訂定全國一致性的審查辦法，造成地方政府不僅有責無權，甚至得要替中央背書。

「現在連許可證的展期，地方只有同意的份，不可以說NO。」楊正中指出，既然現在地方可以加嚴的權力已被剝奪殆盡，為何還要地方去背書？未來臺中市空氣汙染的問題，中央應負起最大的責任。

(中時 )