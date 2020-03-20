證交所再度從台股基本面優信心喊話，表示上市公司105～107年獲利穩定成長，稅前淨利分別為為2.27兆元、2.65兆元及2.62兆元，108年前三季雖受中美貿易衝突等因素影響，獲利仍有1.44兆元；另上市公司近三年及108年第三季速動比率分別為151％、148％、169％及175％，顯示上市公司流動性及變現能力仍屬健全。

證交所統計，近期上市公司持續公告108年度財務狀況，上市公司已公告108年度獲利者，其中每股盈餘超過10元者，計有24家，投資人可持續關注。

證交所表示，為因應疫情對經濟造成的衝擊，近期央行已宣布降息，且美國聯準會（Fed）也緊急啟動2次降息，並宣布推出量化寬鬆政策，全球主要金融市場走向低利率時代，相對台灣上市公司多年來現金股利殖利率約在3.08～4.52％，且自105年起每年上市公司發放股利總金額逐年成長，每年均超過1.1兆元，殖利率優於日本、香港、上海等鄰近市場，凸顯台灣市場高現金殖利率優勢，適合長期投資。

經證交所統計，今年已公告上市公司擬發放現金股利者計328家，股利超過2元以上者計有154家，其中，超過10元以上包括旭隼、國巨、華碩、麗豐-KY、長華、祥碩、儒鴻及億豐等。 近期國際金融情勢受新冠肺炎影響，造成證券市場出現巨幅波動，上市公司今年前2月營收也因中國各地停工影響而較去年同期衰退7.76％。

惟證交所強調，我國上市公司基本面佳，獲利能力及流動性穩健，且目前中國復工情況持續好轉，證交所鼓勵上市公司舉辦法人說明會，對投資人說明營運狀況，以增進資訊透明度及提升投資信心，也請投資人留意上市公司於3月底前公告之108年財報，以瞭解上市公司經營運績效，聚焦產業基本面，回歸理性及長期投資。

此外，108年起實施期中盈餘分派，至3月19日止，已通過章程規定股利按季或半年度發放公司計有台積電等54家上市公司，其中，108年營運佳且實施期中盈餘分派有台積電、國巨等11家，發放股利總額近2,603億元。

另經董事會決議108年盈餘分派者計有317家，預計將發放現金股利總金額為3,812億元，以上合計已公告擬配發現金股利6,415億元，已達到107年發放水準的48.44％，正值股東會旺季即將開始，高現金殖利率應屬可期。

(工商 )