中央流行疫情指揮中心宣布限制外籍人士入境，但外籍移工屬於特殊許可範圍。有不少民眾擔心，這些移工入境後，要居家檢疫14天，讓被照顧者、跟移工同住所檢疫，恐會造成家庭、甚至是社區的隱憂。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，產業移工的部分，是由雇主與仲介負責在固定住所檢疫，至於家庭看護工，則是由仲介負責住所，集中管理14天。

陳宗彥解釋，移工的相關規範，就是請勞動部的計畫 要求雇主跟仲介分兩部分，產業面的移工，是由雇主跟仲介公司在固定住所，依照「入境移工居家檢疫計畫書」等相關規定來做好居家檢疫14天。

至於家庭看護工的部分，陳宗彥表示，有收到很多意見，擔心看護工如果留在被照顧者的家中檢疫，會加重雇主的負擔以及被照顧者的染病風險，因此，家庭看護工部分則是要求仲介公司集中檢疫2周，健康狀況沒問題後，才能進到雇主家。

陳宗彥強調，指揮中心這邊也協調歇業旅館，旅宿閒置房間等提供400床檢疫場所，提供仲介公司有必要時付費使用。

(工商 )