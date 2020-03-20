中小企業深耕台灣，持續投資再傳好消息，投資臺灣事務所20召開審查會議，會中通過彰格工業、長岡機電、高全存企業、薪鋐公司、永覲工業、昱陽工業及紳岱企業等7家中小企業擴大投資超過30億元。

累計「中小企業加速投資行動方案」通過176家中小企業投資約814億元，帶來7,487個本國就業機會。總計投資臺灣3大方案已帶動406家企業投資約9,217億元，預估創造7.60萬個本國就業機會，後續尚有70家企業排隊待審。

投資台灣事務所說，彰格工業專業代工高級衛浴水龍頭設備，也是啤酒龍頭最大供應商，主要供應歐美高檔飯店與住宅，外銷比重佔總產量80％。由於現有廠房產能達到飽和，預計在彰化鹿港鎮投入逾3億元，新建自動化廠房，以自動機械製程代替勞力密集的人力需求，此外廠房亦迎合國際綠色製造趨勢，降低因製程產生的粉塵空汙問題，在降低成本的同時，創造更舒適的工作環境。預計可為大彰化地區帶來20個本國工作機會。

(工商 )