櫃買今通過亞洲藏壽司上櫃案 17:502020/03/20 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（20）日下午召開第9屆第21次董事、監察人聯席會議，討論通過亞洲藏壽司公司（2754）股票上櫃申請案。 櫃買中心董事會中還討論通過「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」等規章修正案，為增加外國第一上櫃公司多元籌資管道及考量本國與外國公司籌資工具之一致性，修正相關規章開放外國第一上櫃公司得比照本國上櫃公司申請與其原上櫃股票不同種類之有價證券（包含特別股、分離型附認股權特別股、分離型附認股權公司債及分離後認股權憑證）櫃檯買賣。 (工商 ) #亞洲藏壽司 #分離 #櫃買中心 #討論 #櫃檯買賣 也許您會感興趣 推薦閱讀 基本面穩健 上櫃公司伺機實施庫藏股 04:102020/03/16 證券．權證 清淨海 遭處3萬元違約金 04:102020/03/16 證券．權證 《店頭市場》櫃買中心4月舉辦六主題業績發表會 08:522020/03/16 財經 《店頭市場》環拓科技20日上興櫃 12:502020/03/16 財經 商之器股票 3月17日起預收款券 21:262020/03/16 財經 《店頭市場》4股1債今起預收款券 08:182020/03/18 財經 3／23起實施 興櫃股票訊息面暫停交易機制 16:532020/03/18 財經 櫃買中心：興櫃市場兩項新制3/23起上線實施 17:512020/03/18 財經 《店頭市場》5檔股票今起預收券款 08:192020/03/19 財經 櫃買325線上座談「Startup Morning Talk-創業點滴」 10:132020/03/20 財經 財經熱門新聞 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 台股暴漲...外資對這幾檔出手 散戶噩夢未散？ - 財經 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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