台銀23日起調降活存利率0.01～0.10個百分點 17:502020/03/20 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行自3月20日起調降重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.25個百分點。臺灣銀行為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，經衡酌市場競爭及資金狀況，將自3月23日起，調降新臺幣各天期一般存款及500萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.06～0.30個百分點，並調降活期性存款利率，調整幅度0.01～0.10個百分點。 (工商 ) #調降 #百分點 #中央銀行 #融通利率 #存款 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》中央銀行大放水與市場信用緊縮 04:102020/03/16 財經要聞 台銀力撐美元存款牌告利率 一年期最高0.75% 15:332020/03/16 財經 2月人民幣存款餘額 創6年新低 17:132020/03/16 財經 《金融》2月OBU和DBU人民幣存款餘額2519.31億元，創6年新低 17:392020/03/16 財經 2月人民幣存款2519.3億 續降至6年新低 20:272020/03/16 財經 人民幣存款 台降至6年新低 04:092020/03/17 焦點新聞 央行降息1碼 終結「連14季凍結」 16:262020/03/19 財經 央行決議降息1碼救經濟 重貼現率創新低 16:302020/03/19 財經 央行降息1碼助企業正常營運 18:292020/03/19 財經 《金融》臺銀23日起調整臺幣存款利率 17:392020/03/20 財經 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 爭取到了！中壽今年將發現金股利 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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