中央銀行自3月20日起調降重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.25個百分點。臺灣銀行為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，經衡酌市場競爭及資金狀況，將自3月23日起，調降新臺幣各天期一般存款及500萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.06～0.30個百分點，並調降活期性存款利率，調整幅度0.01～0.10個百分點。

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